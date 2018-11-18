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Böbrek sancısı sanıldı, maganda kurşunu çıktı... 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'te yolda yürürken aniden yere yığılan ve böbrek sancısı çektiği zannedilerek hastaneye kaldırılan genç bir adamın, maganda kurşunu ile başından vurulduğu anlaşılmıştı. 5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren genç adam, hayatını kaybetti.

18 Kasım 2018 Pazar 14:13
Böbrek sancısı sanıldı, maganda kurşunu çıktı... 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

17 Haziran tarihinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Ayhan Bozgeyik (32), babası Mehmet ve kardeşi Tuncay ile birlikte bayram ziyaretleri için markette alışveriş etmek için evden çıkmıştı. Barak Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte yürüyen Ayhan Bozgeyik, markete geldikleri sırada ayağı tökezleyerek yere yığılmıştı.

Böbrek sancısı sanılmıştı...

Yüzüstü yere düşen Bozgeyik, babası ve kardeşi tarafından ayağa kaldırılmaya çalışılmış, böbrek taşı nedeniyle daha önce şiddetli ağrılar çeken Ayhan Bozgeyik'in yine sancıları nedeniyle yere yığıldığını tahmin eden baba Mehmet ve kardeşi Tuncay, tüm çabalarına rağmen Ahmet Bozgeyik'i ayağa kaldıramamıştı.

Kafasındaki mermi fark edilmişti

Oğlunun kafasındaki kanamayı fark eden baba Mehmet Bozgeyik, 112 sağlık ekiplerini arayarak da yardım istemişti. Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılıp, burada yapılan müdahalenin ardından Bozgeyik'in kafatasından çekilen röntgende mermi çekirdeği görülmüştü.

5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ayhan Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yeşilkent morgundan alınan cenaze defnedilmek üzere Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Çatalçam köyüne götürüldü.

Yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansımıştı

Bozgeyik'in yere yığılma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken genç adamın kafasından maganda kurşunuyla vurulduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, polis ekipleri de olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları arama çalışmalarını sürdürmüştü.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:13
  1. Gaziantep
  2. Ayhan Bozgeyik
  3. böbrek sancısı
  4. maganda kurşunu

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