Her yaştan kişinin böbrekler, adrenal bezler, üreterler, idrar kesesi, üretra gibi organlarındaki sorunları teşhis ve tedavi eden cerrahi bir uzmanlık alanı vardır. Peki ama böbrek ağrısı nedir? Böbrek kistine hangi doktor bakar? Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Böbrekler vücudumuzda iki tane bulunur ve karnımızın arka tarafında, belimizin sağ ve sol yanlarındadır. Şekil itibari ile fasulyeye benzer. Böbrek ağrısı neden olur? Esas olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşlarıdır. Bununla birlikte, birçok başka böbrek ağrısı sebebi vardır. Tek böbreği olan insanlarda yaşamaya devam edebilir. Böbreklerin işlevi ve amacı, fazla sıvı ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbrekler vücudun hem sol hem de sağ tarafında sırt kaslarına karşı üst karın bölgesinde yer alır.

Böbrek kistine hangi doktor bakar?

Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.

Böbrek ağrılarının olası sebepleri nelerdir?

Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması

İdrar yolu enfeksiyonlarında

Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında

Böbrek büyümelerinde

Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi

Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı

Böbreklerdeki enfeksiyonlar

Böbrekteki basit kistler

Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir

Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir

Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması

Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile

Böbreklerde kanama

Böbreklerin küçülmesi

Böbrek damarlarının tıkanması

Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması

Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir

İdrar yollarında kum

Böbrekte kum

İdrar ve böbrekteki taş

Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser

Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir.