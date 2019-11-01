Böbrek kistine hangi doktor bakar?
Her yaştan kişinin böbrekler, adrenal bezler, üreterler, idrar kesesi, üretra gibi organlarındaki sorunları teşhis ve tedavi eden cerrahi bir uzmanlık alanı vardır. Peki ama böbrek ağrısı nedir? Böbrek kistine hangi doktor bakar? Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir? İşte detaylar...
Her yaştan kişinin böbrekler, adrenal bezler, üreterler, idrar kesesi, üretra gibi organlarındaki sorunları teşhis ve tedavi eden cerrahi bir uzmanlık alanı vardır. Peki ama böbrek ağrısı nedir? Böbrek kistine hangi doktor bakar? Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir? İşte detaylar...
Böbrekler vücudumuzda iki tane bulunur ve karnımızın arka tarafında, belimizin sağ ve sol yanlarındadır. Şekil itibari ile fasulyeye benzer. Böbrek ağrısı neden olur? Esas olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşlarıdır. Bununla birlikte, birçok başka böbrek ağrısı sebebi vardır. Tek böbreği olan insanlarda yaşamaya devam edebilir. Böbreklerin işlevi ve amacı, fazla sıvı ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbrekler vücudun hem sol hem de sağ tarafında sırt kaslarına karşı üst karın bölgesinde yer alır.
Böbrek kistine hangi doktor bakar?
Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.
Böbrek ağrılarının olası sebepleri nelerdir?
Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması
İdrar yolu enfeksiyonlarında
Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında
Böbrek büyümelerinde
Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi
Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı
Böbreklerdeki enfeksiyonlar
Böbrekteki basit kistler
Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir
Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir
Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması
Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile
Böbreklerde kanama
Böbreklerin küçülmesi
Böbrek damarlarının tıkanması
Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması
Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir
İdrar yollarında kum
Böbrekte kum
İdrar ve böbrekteki taş
Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser
Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir.