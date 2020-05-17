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Böbrek hastasının yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da böbrek yetmezliğinden dolayı rahatsızlanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:54:43 -
Böbrek hastasının yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da böbrek yetmezliğinden dolayı rahatsızlanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde böbrek yetmezliği bulunan ve rahatsızlanan 76 yaşındaki Nuri Ö., yakınları tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Nuri Ö. için Samsun’dan Sağlık Bakanlığı 112 Acil’e ait ambulans helikopter havalandı. Salıpazarı ilçe stadına inen helikopter buradan hastayı alıp Samsun’daki helikopter pistine getirdi. Nuri Ö. ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına konularak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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