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Medya Böbrek Dede çocuklara sağlıklı beslenmeyi animasyon videolarıyla anlatacak
Medya

Böbrek Dede çocuklara sağlıklı beslenmeyi animasyon videolarıyla anlatacak

"Böbrek Dede" yarıyıl tatilinde animasyon videolarıyla çocuklarla buluşuyor

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:29:00 - 2022-01-24 10:33:12
Böbrek Dede çocuklara sağlıklı beslenmeyi animasyon videolarıyla anlatacak

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından ilköğretim öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen "Böbrek Dede" projesi, yarıyıl tatilinde yeni hazırlanan animasyon videolarla çocukları eğlendirerek bilgilendirecek.

Böbrek Dede

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 37 yıldır "böbrek sağlığının korunması" adına çalışmalarını sürdüren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in karikatürize edilerek hazırlanan karakter çizimi "Böbrek Dede" çocuklara ulaşmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar binlerce ilköğretim öğrencisine ulaşan "Böbrek Dede", kitapçıklar ve sesli kitapları sonrası animasyon videolarıyla da öğrencilerle buluşuyor.

Böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme detayları ve sağlık için hareketin önemini vurgulayan animasyon videolar,  sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

 

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