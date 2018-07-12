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Böbrek ağrısına neler iyi gelir?

Böbrek vücuttaki boşaltım sisteminin kalbi niteliğindedir. Böbrekler, atıkların dışarı atılmasında önemli rol oynar. Bunun dışında kan basıncı, horman salınımı ve pH dengesinin düzenler.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:40
Böbrek ağrısına neler iyi gelir?

PİRİNÇ:

Düşük potasyum içeren pirinç aynı zamanda da bir karbonhidrat deposudur. Potasyum ise vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerindendir ve fazlası ise böbrekler tarafından dışarı atılır. Yüksek oranda potasyum içeren nişastalı karbonhidratlar tüketmek yerine pirinç tüketebilirsiniz.

SOYA PROTEİNİ:

Fosfor hemen hemen bütün hayvansal gıdalarda bulunmaktadır ve aynı zamanda da kemikler için oldukça yararlıdır. Fazla miktarda fosfor tüketildiği zaman ise böbrekler fosforu dışarı atar.

Böbrekler ise aşırı fosfor tüketiminde fazla yıpranacağı için böbrekleri yormayan fosfor kaynakları tercih edilmelidir. Soya proteini ise fosfor bakımından diğer gıdalar kadar zengindir ve böbreklerin çalışmasını kontrol eder. Soya proteini kullanarak böbreklerin düzenlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

DÜŞÜK SODYUMLU GIDALAR:

Sodyum ise vücudun kan basıncını düzenleyen önemli bir mineraldir. Yien aşırı tüketimi ise böbreklerin çalışmasını olumsuz etkileyip ağrılar hissedilmesine sebep olacaktır. Böbrek ağrıları sırasında konserve ve cips gibi yüksek sodyum (tuz) içeren besinleri tüketmemek gerekmektedir.

Böbrek ağrılarından korunmanın bir diğer yolu ise bitkisel çay ve bitkilerdir.

BÖBREK AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİLER:

ADAÇAYI:

1 litre suda kaynatarak içilen adaçayı böbrekler için faydalı olacaktır.

BİBERİYE:

Biberiye bitkisinden elde edilen biberiye çayıda böbrekler için yararlı olacaktır.

MEYAN KÖKÜ:

Çayını ve tohumunu tüketebileceğiniz meyan kökö başta böbrek taşı olmak üzere böbrek ağrılarına fayda sağlayacaktır.

LAVANTA ÇİÇEĞİ:

Lavanta çiçeği ise böbrekleri temizleyerek böbreklerin rahatlamasını sağlayacaktır.

AYRIK OTU:

50 gram ayrık otu kökünün yarım litre suda kaynatılması sonucu elde edilen çay ile böbreklerin temizlenmesi sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:40
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