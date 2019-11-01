Böbrek ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?
Böbrekte oluşan sorunlar ve rahatsızlıklar oldukça ciddi problemlerdir. Peki ama böbrek ağrısı için hangi bölümden randevu alınır? Böbrek ağrısının nedenleri nelerdir? Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir?
Böbrekte oluşan sorunlar ve rahatsızlıklar oldukça ciddi problemlerdir. Peki ama böbrek ağrısı için hangi bölümden randevu alınır? Böbrek ağrısının nedenleri nelerdir? Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir?
Böbrek ağrısı çoğumuzun başına gelmiştir. Bu ağrının sebepleri elbette pek çoktur fakat meydana gelen hastalık belirtilerinin direk olarak böbrekleri işaret ettiği net belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;
İdrara sık gitme
İdrarın kötü kokması
İdrarını yaparken ağrılı ve yanarak yapmak
İdrar renginin pembe veya kanlı olması
Bulanık idrar
Huzursuzluk
İdrar yaparken zorlanma
İdrar miktarının azalması
Gece uyanıp idrar yapma isteği
Genital bölge, karın, kasık, sırt ve bele vuran ağrılar
Mide bulantısı
Böbreklerin olduğu yerlere aniden sancı veya kramp girmesi
Kusma
Halsizlik
Yüksek ateş
Böbrek ağrılarının olası sebepleri nelerdir?
Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması
İdrar yolu enfeksiyonlarında
Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında
Böbrek büyümelerinde
Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi
Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı
Böbreklerdeki enfeksiyonlar
Böbrekteki basit kistler
Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir
Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir
Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması
Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile
Böbreklerde kanama
Böbreklerin küçülmesi
Böbrek damarlarının tıkanması
Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması
Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir
İdrar yollarında kum
Böbrekte kum
İdrar ve böbrekteki taş
Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser
Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir.
Böbrek ağrısı için bölümden randevu alınır?
Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.