Böbrekte oluşan sorunlar ve rahatsızlıklar oldukça ciddi problemlerdir. Peki ama böbrek ağrısı için hangi bölümden randevu alınır? Böbrek ağrısının nedenleri nelerdir? Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir?

Böbrek ağrısı çoğumuzun başına gelmiştir. Bu ağrının sebepleri elbette pek çoktur fakat meydana gelen hastalık belirtilerinin direk olarak böbrekleri işaret ettiği net belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;

İdrara sık gitme

İdrarın kötü kokması

İdrarını yaparken ağrılı ve yanarak yapmak

İdrar renginin pembe veya kanlı olması

Bulanık idrar

Huzursuzluk

İdrar yaparken zorlanma

İdrar miktarının azalması

Gece uyanıp idrar yapma isteği

Genital bölge, karın, kasık, sırt ve bele vuran ağrılar

Mide bulantısı

Böbreklerin olduğu yerlere aniden sancı veya kramp girmesi

Kusma

Halsizlik

Yüksek ateş

Böbrek ağrılarının olası sebepleri nelerdir?

Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması

İdrar yolu enfeksiyonlarında

Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında

Böbrek büyümelerinde

Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi

Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı

Böbreklerdeki enfeksiyonlar

Böbrekteki basit kistler

Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir

Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir

Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması

Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile

Böbreklerde kanama

Böbreklerin küçülmesi

Böbrek damarlarının tıkanması

Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması

Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir

İdrar yollarında kum

Böbrekte kum

İdrar ve böbrekteki taş

Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser

Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir.

Böbrek ağrısı için bölümden randevu alınır?

Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.