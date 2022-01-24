Böbreğini verdiği sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşadı

Yaşadıklarını TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video ile anlatan Colleen Le, bundan 5 yıl önce eski sevgilisinin 17 yaşından beri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrendi.

Böbrek fonksiyonunun yüzde 5'ten az olması nedeniyle diyalize giren adam için hastaneye giden Le, uyum testi yaptırdı.

Yapılan tetkitlerin sonucu pozitif çıktı. Ve Le başarılı geçen ameliyat sonucunda bir böbreğini erkek arkadaşına verdi.

"Onun ölmesini istemedim" diyen Le, 7 ay sonra onu aldatacağını asla düşünmediğini söyledi.

Sevgilisinin nakil ameliyatından 7 ay sonra bir grup arkadaşıyla Las Vegas'a gittiğini ve kendisini aldattığını öğrenen Le, erkek arkadaşını affederek bu durumu sineye çekti.

Ancak adam, 3 ay sonra Le'yi tekrar aldattı.

Böbreğini verdiği adam ise, Le'ye gelerek ayrılmak istediğini söyledi:

"Eğer birbirimiz için yaratılmışsak, sonunda Tanrı bizi tekrar bir araya getirecektir."