Böbreğini ağabeyine bağışlayan emekli usta, çınar dalı için 70 kilometre yol gitti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan (56), 2023 yılında böbreğinin birini ağabeyi Mehmet Yerebakan'a (65) bağışladı. Ameliyatın ardından ağır işlerden uzaklaşan Yerebakan, çocuk yaşlarda başlayan ahşap tutkusunu doğadan topladığı çınar dallarını şekillendirerek sürdürüyor; piton yılanı yapmak için uygun dalı bulmak amacıyla toplam 70 kilometre yol gitti.

Geçen yıl Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da kendisine bir atölye açan Yerebakan, doğada bulduğu ağaç parçalarını çeşitli dekoratif objelere dönüştürüyor. Organ bağışının ardından yaşamına daha fazla dikkat ettiğini ve ağır işlerden uzak durduğunu ifade eden Yerebakan, "Ürettikçe hem tedavi oluyorum hem insanlara güzel bir şeyler sunmanın ayrı hazzını yaşıyorum" dedi.

Çıraklıktan villa pergolelerine

Ortaokulu bitirdikten sonra bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Yerebakan, ilkokul öğretmeninin ahşaba olan ilgisini fark etmesiyle bu alana yöneldi. Evli ve 1 çocuk babası olan usta, yıllarca mobilya sektöründe çalıştı; villalara ahşap pergoleler yaptı, evleri ahşapla kapladı.

Ağabeyinin böbrek nakline ihtiyacı olduğunu emekliliğine kısa süre kala öğrendi. Operasyonu şöyle anlattı: "Gayet başarılı bir ameliyattı. Ondan sonra o mesleği yavaş yavaş bırakma kararı aldım. Ahşapla aşinalığım, aşkım hiç bitmedi. Bu sefer doğada bulduğum, bana hitap edebilecek ağaçları keşfederek ahşap tabaklar, piton yılanları ve el boyaması çalışmalar yaparak üretmeye başladım."

Uygun dalı dere boyunca aradı

Malzeme olarak çınarı seçmesinin nedenini anlatan Yerebakan, "Çınar, mobilya sektöründe kullanılmayan bir ağaçtır. Ben bunları ancak dere boylarında bulabiliyorum. Piton yılanı yapmak için uygun dalı çok aradım. Bulabilmek için toplam 70 kilometre yol gittim. Dere boyunca aradım ve buldum. Böylece eser ortaya çıktı" diye konuştu.