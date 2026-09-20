  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti Yemen’den sert mesaj! Müzakere kozu değiliz İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler Suudi Arabistan’a saldırılarda Mekke İttifakı devreye girecek mi? Hakan Fidan: Biz sözümüzün eriyiz! Askeri ihtiyaçlara cevap vereceğiz Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman… Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma! Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Kültür - Sanat Böbreğini ağabeyine bağışlayan emekli usta, çınar dalı için 70 kilometre yol gitti
Kültür - Sanat

Böbreğini ağabeyine bağışlayan emekli usta, çınar dalı için 70 kilometre yol gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Böbreğini ağabeyine bağışlayan emekli usta, çınar dalı için 70 kilometre yol gitti

Manisa'da emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan, 2023'te böbreğini ağabeyine bağışladı; piton yılanı için uygun çınar dalını 70 kilometre yol giderek buldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli mobilya ustası Hasan Yerebakan (56), 2023 yılında böbreğinin birini ağabeyi Mehmet Yerebakan'a (65) bağışladı. Ameliyatın ardından ağır işlerden uzaklaşan Yerebakan, çocuk yaşlarda başlayan ahşap tutkusunu doğadan topladığı çınar dallarını şekillendirerek sürdürüyor; piton yılanı yapmak için uygun dalı bulmak amacıyla toplam 70 kilometre yol gitti.

Geçen yıl Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da kendisine bir atölye açan Yerebakan, doğada bulduğu ağaç parçalarını çeşitli dekoratif objelere dönüştürüyor. Organ bağışının ardından yaşamına daha fazla dikkat ettiğini ve ağır işlerden uzak durduğunu ifade eden Yerebakan, "Ürettikçe hem tedavi oluyorum hem insanlara güzel bir şeyler sunmanın ayrı hazzını yaşıyorum" dedi.

Çıraklıktan villa pergolelerine

Ortaokulu bitirdikten sonra bir mobilya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Yerebakan, ilkokul öğretmeninin ahşaba olan ilgisini fark etmesiyle bu alana yöneldi. Evli ve 1 çocuk babası olan usta, yıllarca mobilya sektöründe çalıştı; villalara ahşap pergoleler yaptı, evleri ahşapla kapladı.

Ağabeyinin böbrek nakline ihtiyacı olduğunu emekliliğine kısa süre kala öğrendi. Operasyonu şöyle anlattı: "Gayet başarılı bir ameliyattı. Ondan sonra o mesleği yavaş yavaş bırakma kararı aldım. Ahşapla aşinalığım, aşkım hiç bitmedi. Bu sefer doğada bulduğum, bana hitap edebilecek ağaçları keşfederek ahşap tabaklar, piton yılanları ve el boyaması çalışmalar yaparak üretmeye başladım."

Uygun dalı dere boyunca aradı

Malzeme olarak çınarı seçmesinin nedenini anlatan Yerebakan, "Çınar, mobilya sektöründe kullanılmayan bir ağaçtır. Ben bunları ancak dere boylarında bulabiliyorum. Piton yılanı yapmak için uygun dalı çok aradım. Bulabilmek için toplam 70 kilometre yol gittim. Dere boyunca aradım ve buldum. Böylece eser ortaya çıktı" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23