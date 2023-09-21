Bob Ross'un televizyonda yaptığı ilk tablo satışa çıktı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Bob Ross'un televizyonda yaptığı ilk tablo, yaklaşık 10 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir paraya satışa çıktı.

Minneapolis'teki bir galeri, merhum sanatçının Resim Sevinci (The Joy of Painting) adlı programında ortaya çıkardığı 400'den fazla sanat eserinin ilki olan 'Ormanda Bir Yürüyüş'ü sergiledi.

Modern Artifact galerisinin sahibi Ryan Nelson, eserin programın ilk bölümünde Ross tarafından yapıldığını söyledi.

Küçük bir kasabada büyüyen Bay Nelson, kendisini sanatla ilk kez kızıl kıvırcık saçları ve sakinleştirici sesiyle tanınan TV sunucusunun tanıştırdığını söyledi.

KANALA PARA TOPLAMAK İÇİN SATILMIŞTI

The Joy of Painting'in ilk sezonu 1983'te yayınlandı ve Falls Creek, Virginia'da çekildi. Ross'un ilk tablosu, programın yayınlandığı yerel TV kanalı PBS'e para toplamak amacıyla sezonun başlamasından birkaç ay sonra satıldı.

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Tabloyu ilk satın alan kadının neredeyse kırk yıldır evinde saklıyordu. Daha sonra Ross'un yüzlerce eserini satan Bay Nelson ile temasa geçti.

ABC News, yayıncı Megan Hoffma'nın istenen fiyatın diğer Ross tablolarından çok daha yüksek olduğunu doğruladığını bildirdi.

SON YILLARDA POPÜLARİTESİ İYİCE ARTTI

Yayıncı ayrıca Ross'un popülaritesinin son yıllarda çok arttığını, çünkü şu anda programın bölümlerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 5,63 milyon abonesinin bulunduğunu belirtti.

Ross her bölümde sıradağlar, deniz manzaraları, orman manzaraları ve evet o meşhur mutlu küçük ağaçlar gibi 30 dakikalık başyapıtlar yaratıyordu.

Gösteri 1994 yılına kadar sürdü. Trajik bir şekilde Ross ertesi yıl öldü.