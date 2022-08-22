Bob Menendez'den haddini aşan sözler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmalı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu.

Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan ve geçmişte de Türkiye'yi sık sık eleştiren Menendez, geçen hafta gündeme gelen ancak Türkiye tarafından yalanlanan haber üzerinden açıklama yaparak, Rusya'dan ikinci parti S-400 satın alınmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi:

"Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini daha fazla satın almayı düşündüğüne dair haberler konusunda derin endişe duyuyorum. Yunanistan hava sahasının ihlalleri ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ertelenmesi... Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umuyorum. O zamana kadar Amerikan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını destekleyemem."

"NATO müttefiki gibi davranmalı"

Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranması gerektiğini dile getiren Menendez, "Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Türkiye hükümetinin NATO'ya bağlılığını ve ortak değer ve prensiplerini gösterme fırsatı bulunuyor" dedi.