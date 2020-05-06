BND'nin İsrail-Hamas tutuklu değişimi için ara buluculuk yaptığı iddiası

BERLİN (AA) - Alman İstihbarat Teşkilatının (BND), İsrail ile Hamas arasında tutuklu değişimi konusunda yürütülen müzakerelere ara buluculuk yaptığı iddia edildi.

Haftalık Zeit gazetesinde yer alan haberde, BND'nin Hamas'ın elinde bulunan ikisi asker toplam dört İsrail vatandaşının cenazesine karşılık İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutukların serbest bırakılması için ara buluculuk yaptığı kaydedildi.

Haberde, BND'nin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 2018'de İsrail'e yaptığı ziyaret sonrası ara buluculuk faaliyetine başladığı belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen gizli görüşmelere iki Alman ajanıyla bir İsviçreli diplomatın katıldığı bildirildi.

- Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler



Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde dört İsrail askeri olduğunu açıklamıştı.



İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.



İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere iki vatandaşının daha Gazze'de olduğunu kabul etmişti.



Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.















