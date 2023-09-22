BM'ye damga vuran konuşma!

Gine geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Albay Mamady Doumbouya, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin kendilerine dayatılan bir yönetim biçimini benimsediğini ancak bunun sorunlara yol açtığını, kendi kültür ve gerçekleriyle bağdaşmadığını söyledi.

"Artık bize ders vermeyi ve çocuk gibi küçümseyerek davranmayı bırakma zamanı geldi." diyen Doumbouya, Afrikalıların kendi yönetim biçimini oluşturacak olgunluğa sahip olduğunu dile getirdi.

Doumbouya, Afrika ülkelerinin Soğuk Savaş'tan bu yana bir tarafa çekilmeye zorlandığını vurgulayarak, Afrikalıların ne Amerikan, Fransız, Rus, Çin, Türk yanlısı ne de karşıtı olarak konuşlandırılabileceğini kaydetti.

Yaptıkları darbenin haklı olduğunu savunan Doumbouya, gerçek darbecilerin "silahlanıp rejimi değiştirenler olmadığını, anayasayı değiştirerek sonsuza kadar koltuğunda oturmaya çalışanlar olduğunu" kaydetti.

GİNE'DE DARBE

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Üst üste 2 dönemden fazla cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olan anayasa maddesini değiştiren 84 yaşındaki Alpha Conde, Ekim 2020'de 3'üncü dönemine seçilmiş ancak 5 Eylül 2021'de Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrilmişti.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.