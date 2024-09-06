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Ekonomi BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: Hidrojen toplumunun gelişimi için işbirliğini güçlendiriyor
Ekonomi

BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: Hidrojen toplumunun gelişimi için işbirliğini güçlendiriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-06 18:11:00 - 2024-09-06 18:14:48
BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: Hidrojen toplumunun gelişimi için işbirliğini güçlendiriyor

Toyota ve BMW Grubu, karbon nötr bir toplum yaratmak ve hidrojen teknolojisini geliştirmek amacıyla stratejik işbirliğini güçlendiren yeni bir anlaşmaya imza attı.

Toyota ve BMW Grubu, karbon nötr bir toplum yaratmak ve hidrojen teknolojisini geliştirmek amacıyla stratejik işbirliğini güçlendiren yeni bir anlaşmaya imza attı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, hidrojen yakıt hücreli binek araç ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Toyota ve BMW, üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi üzerinde ortaklaşa çalışırken, altyapı geliştirme konusunda da birlikte hareket edecek.

Toyota ve BMW, yapılan yeni stratejik anlaşma kapsamında ürün gamında daha fazla hidrojen yakıt hücreli araca yer vererek, müşterilerine yeni seçenekler sunacak. Her iki markanın modellerinde kullanılacak üçüncü nesil yakıt hücresi sistemiyle birlikte model çeşitliliği artarken, hidrojen teknolojisi alanında yeni bir sinerji elde edilecek.

Yakıt hücreli araç talebinin artması hedeflenirken aynı zamanda maliyetlerin de düşürülmesi hedefleniyor. Bu işbirliği sıfır emisyonlu yakıt hücreli araç teknolojisini daha erişilebilir bir seçenek haline getirerek, hidrojen toplumunun oluşumuna katkı sağlayacak.

Hidrojenin yaygınlaşmasının erken aşamalarında talep oluşturma ihtiyacını göz önünde bulunduran Toyota ve BMW, hidrojen üreticileri, dağıtım ve yakıt dolum tesisleriyle yakın işbirliği yaparak talep yaratacak ve sürdürülebilir bir hidrojen arzını teşvik edecek. Bu sayede, istikrarlı bir hidrojen arzı sağlanacak ve maliyetler düşürülecek.

"Toyota ve BMW karbon nötr hedefinde çok yönlü bir yaklaşıma inanıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Koji Sato, Toyota ve BMW arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya girmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sato, her iki markanın da teknolojiyi geliştirme konusunda aynı tutkuyu paylaştıklarını ifade ederek, "Toyota ve BMW karbon nötr hedefinde çok yönlü bir yaklaşıma inanıyor. Bu ortak değerler doğrultusunda, bir sonraki nesil yakıt hücresi sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve altyapının genişletilmesi gibi alanlardaki işbirliğimizi derinleştireceğiz. Hidrojen toplumunun oluşturulması hedefiyle, BMW ve farklı sektörlerden ortaklarımızla birlikte, hidrojen enerjisinin toplumu desteklediği bir geleceği hayata geçirmek için çabalarımızı hızlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

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