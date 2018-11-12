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BMW, EICMA’ya çıkarma yaptı

BMW Motorrad, en hızlı motosikleti BMW S 1000 RR ile GS serisi motosikletlerinin de yer aldığı modelleriyle, Milano’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA’da yer aldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:56
BMW, EICMA’ya çıkarma yaptı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW Motorrad, Milano’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA’da en yeni modellerini ilk kez motosiklet severlerle buluşturdu. BMW’nin bugüne kadar ürettiği en hızlı motosiklet olan BMW S 1000 RR ile macera ve uzun yolculuk denildiğinde akla gelen ilk model olan GS serisi de fuara damgasını vuran modelleri oluşturdu. Yeni modeller 2019 yılında üretilmeye başlayacak ve 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de de yollarla buluşacak.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:56
  1. Borusan Otomotiv
  2. BMW Motorrad
  3. Milano
  4. motosiklet fuarı EICMA
  5. BMW
  6. BMW S 1000 RR

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