BMW, EICMA’ya çıkarma yaptı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW Motorrad, Milano’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA’da en yeni modellerini ilk kez motosiklet severlerle buluşturdu. BMW’nin bugüne kadar ürettiği en hızlı motosiklet olan BMW S 1000 RR ile macera ve uzun yolculuk denildiğinde akla gelen ilk model olan GS serisi de fuara damgasını vuran modelleri oluşturdu. Yeni modeller 2019 yılında üretilmeye başlayacak ve 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de de yollarla buluşacak.