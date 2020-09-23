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Aktüel BM'nin Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verildi
Aktüel

BM'nin Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verildi

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande: - "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:28:49 -
BM'nin Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verildi

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki 15 insani yardım programını finansman yetersizliği nedeniyle sona erdirmek zorunda kaldığını duyurdu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, "BM'nin Yemen'deki 45 yardım programından 15'ine son verilmesi durumunda kalındı. Eğer finansal destek sağlanmazsa 30 program daha aynı şekilde hizmet veremez duruma gelebilir." ifadelerini kullandı.

BM'nin bu yıl Yemen'e yardım için talep ettiği 3,2 milyar dolardan yalnızca 1 milyar doların toplanabildiğini belirten Grande, BM kuruluşlarının geçen nisan-ağustos döneminde Yemen'deki 300'den fazla sağlık tesisinde gıda ve sağlık yardımlarını kısmak zorunda kaldığını aktardı.

Yemen'deki insani yardım programlarına yönelik finansman eksikliğinin sonuçları konusunda uyarıda bulunan Grade, "Herkes katkıda bulunursa bu krizin üstesinden gelebiliriz." ifadesine yer verdi.

- Almanya'dan Yemen'in sağlık sistemine 6 milyon avro destek

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Almanya'nın Yemen'deki sağlık sistemini desteklemek için 6 milyon avro vereceğini duyurdu.

Yemen'deki DSÖ Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu yardımla 8 bin 500 hastaya temel sağlık hizmeti verebilecekleri, kötü beslenmeden muzdarip yaklaşık 26 bin çocuk ile kolera şüphesi bulunan 145 bin kişiyi tedavi edebilecekleri kaydedildi.

- Taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

BM'nin, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için haziran ayının başında düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

BM, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, Yemen konferansında bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların da sadece yüzde 40'ının yerine getirildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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