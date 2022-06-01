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Dünya BM'nin teşekkür mesajının ardından Macron: Türkiye önemli bir rol üstlendi
Dünya

BM'nin teşekkür mesajının ardından Macron: Türkiye önemli bir rol üstlendi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'Türkiye'ye minnettarız' açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 01:01:00 -
BM'nin teşekkür mesajının ardından Macron: Türkiye önemli bir rol üstlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Türkiye'nin yardımıyla 20 milyon ton tahıl Ukrayna'dan çıktı

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan ve Putin'in görüşmeleri olumlu sonuçlandı

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür mesajı: Türkiye'ye minnettarız!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür mesajı: Türkiye'ye minnettarız!

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür mesajı: Türkiye'ye minnettarız!

 

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