BM’nin kıdemli lideri Erdoğan! İşte onun tecrübesinden istifade etmek isteyenlerin kulak kabartacağı başlıklar

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi başlıklara temas edeceği konusunda öngörülerde bulundu. Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bu satırları okurken biz, BM Genel Kurulu'nu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temaslarını izlemek üzere New York'ta olacağız.

Erdoğan, BM'nin giderek çatırdayan yapısını rasyonel biçimde sorgulayan, aynı zamanda alternatif çözümler de öneren tek küresel lider konumunda. O, BM Genel Kurulu'nun en kıdemli devlet adamlarından biri olarak genel kurul kürsüsünden 14'üncü hitabını gerçekleştirecek.

Erdoğan, "Dünya 5'ten Büyüktür" tespitini, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" aşamasına taşımakla kalmadı... "Karşımızda yepyeni bir gerçeklik bulunmaktadır. Bu yeni gerçeklere uyum sağlayamayan BM, ne meşruiyetini sürdürebilir ne otoritesini kurabilir ne de küresel barış ve istikrara katkı sunabilir" sözleri ile uyuyan dünya için alarm ziline de bastı. Hatta bir adım ileri giderek, BM reformu için tali konularla oyalanmak yerine tüm dünyanın "veto yetkisine" odaklanması çağrısında bulundu.

Ailenin korunmasından sosyal medyanın yıkıcı etkilerine kadar pek çok konuyu BM gündemine de taşıyan Erdoğan'ın, dün olduğu gibi bugün de İsrail'in, bölge ve dünya barışı için yarattığı tehlikenin boyutlarına dikkat çekmesi, bu ateşe silah ve mühimmat taşıyanlara da ağır fatura çıkaracağını bir kez daha hatırlatması bekleniyor. Ve elbette yıllardır unutturulan "Bağımsız Filistin Devleti"nin kurulmasının gerekliliği ile Rusya-Ukrayna savaşının uzamasından medet umanların yanlış yolda oldukları uyarısı da Erdoğan'ın tecrübesinden istifade etmek isteyenlerin kulak kabartacağı başlıklar olacak."