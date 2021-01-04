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Aktüel BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı
Aktüel

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

İrlanda, Norveç, Hindistan, Meksika ve Kenya, 2021-2022 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:49:55 -
BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri İrlanda, Norveç, Hindistan, Meksika ve Kenya, konseyde yerini aldı.

BMGK'nin yeni üyeleri, 2021-2022 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak.

İrlanda, Norveç, Hindistan, Meksika ve Kenya, konseyde 2 yılın ardından görev süresi dolan Belçika, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika'nın yerine geçecek.

Konseyin ocak ayı dönem başkanlığını ise geçici üyelerden Tunus yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi veto hakkı olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

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