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Dünya BMGK’den Golan mesajı: Suriye’nin egemenliğine saygı çağrısı
Dünya

BMGK’den Golan mesajı: Suriye’nin egemenliğine saygı çağrısı

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AA Giriş Tarihi:

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BMGK’den Golan mesajı: Suriye’nin egemenliğine saygı çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Golan Tepeleri’nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü’ne desteğini yeniledi. Konsey üyeleri, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını teyit ederek tüm devletleri bu ilkelere saygı göstermeye çağırdı.

Suriye’nin güneyindeki BM misyonunun ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan BMGK dönem başkanı Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, üyelerin İsrail ile Suriye arasındaki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın eksiksiz uygulanmasını istediğini aktardı.

Balta, Konsey üyelerinin Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelediğini belirtti.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, tarafları İsrail ile Suriye arasındaki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na tam olarak saygı göstermeleri ve bunu uygulamaları çağrısını yinelediğini belirten Balta, UNDOF personelinin güvenliğinin sağlanmasının ve hareket özgürlüklerinin korunmasının önemini vurguladığını aktardı.

Balta, "(BMGK üyeleri) ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılıklarını yeniden teyit etti ve tüm devletleri bu ilkelere saygı göstermeye çağırdı." dedi.

UNDOF’un zorlu koşullar altında görevlerini yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Balta, üyelerin personelin özverisini ve profesyonelliğini övdüğünü kaydetti.

BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki ateşkes ve Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı denetlemek amacıyla 31 Mayıs 1974'te BM Güvenlik Konseyi'nin 350 sayılı kararıyla kurulan BM barış gücü misyonudur.

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