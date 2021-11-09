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Dünya BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı
Dünya

BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki 3 Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İrlanda ve Estonya ile Norveç, İsrail'e Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:08:00 -
BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı

Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç'in yanı sıra konseye gelecek yıl katılacak Arnavutluk, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ortak açıklama yayımladı.

İsrail'e E1 ve Givat Hamatos bölgesi dahil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşası planını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının, Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından ciddi endişe duyulduğu da belirtildi.

 

 

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