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BMGK'da ABD'ye şok! Veto ettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'da Rusya ve Çin tarafından kabul edilmedi.

01 Mart 2019 Cuma 00:52
BMGK'da ABD'ye şok! Veto ettiler

ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Aynı şekilde Rusya'nın Venezuela tasarısı da reddedildi.

ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Öte yandan, Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:52
  1. ABD
  2. Rusya

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