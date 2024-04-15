BMGK olağanüstü toplandı! Guterres'ten İran açıklaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak dün gece İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), olağanüstü toplandı.
'MİSİLLEME EYLEMLERİ ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASAKTIR'
Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Güç kullanımı içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuka göre yasaktır" dedi.
'GAZZE'DE ACİL ATEŞKES OLMALI'
Öte yandan "Gazze'de acil ateşkes olmalı" diyen Guterres, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
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NE OLMUŞTU?
İran dün İsrail'e yüzlerce İHA, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.