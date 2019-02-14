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BMGK İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacak

BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi Başkanı Lollesgaard, BMGK'nin Yemenli taraflar arasında imzalanan İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacağını söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:13
BMGK İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacak

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemenli taraflar arasında imzalanan İsveç Anlaşması'nın uygulanması için baskı yapacağını söyledi.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Lollesgaard, Husilerin kontrolündeki Hudeyde'de yerel yönetim yetkilileriyle bir araya geldi.

Uluslararası toplumun, İsveç anlaşmasının belirlenen takvime göre uygulanması için gözünü Hudeyde'ye çevirdiğini belirten Lollesgaard, BMGK'nin pazartesi günü Yemen konusunda düzenleyeceği toplantıda, anlaşmanın uygulanması konusunda siyasi baskı yapacağını kaydetti.

Lollesgaard, bir arabulucu olarak her iki tarafın da güvenini kazanarak anlaşmanın başarılı olması için çalışacağını ifade etti.

İsveç Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:09
  1. Hudeyde
  2. Michael Anker Lollesgaard
  3. Yemen
  4. Anadolu Ajansı

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