BMGK, DEAŞ'ın yeni elebaşı el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine aldı.

BMGK DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi, Irak vatandaşı olduğu belirtilen el-Mevla'yı, Konseyin 2368 sayılı kararı uyarınca ''DEAŞ ve el-Kaide adına faaliyetler planlamak ve bu örgütlere finansman sağlamaktan'' yaptırım listesine aldı.

Komite, DEAŞ'ın öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen el-Mevla'nın ''örgüt içinde Yezidilerin kaçırılması, katledilmesi ve insan ticaretinde de rol aldığı'' bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD, BMGK'nin DEAŞ'lı terörist el-Mevla'yı yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı. Bu, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlamak için uluslararası toplum tarafından atılan önemli bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce el-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyurmuştu.

