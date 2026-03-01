  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam Evler kara gömüldü! Bahçesaray’da yaşam bu tünellerle sürüyor
Yaşam

Evler kara gömüldü! Bahçesaray’da yaşam bu tünellerle sürüyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı yer yer evlerin boyunu aştı. Vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için metrelerce uzunlukta kar tünelleri açarak 'yaşam koridorları' oluşturdu.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 2026 kışı yine çetin yüzünü gösterdi; yerleşim yerlerinde kar kalınlığı metreleri bulunca hayat adeta beyaz örtünün altında kaldı. Kar kalınlığının yerleşim yerlerinde 3-4 metreyi, yüksek kesimlerde ise 5 metreyi bulduğu ilçede vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkabilmek için kardan tüneller kazıyor.

 

"Evler kar altında kaldı”

Özellikle yüksek rakımlı mahalle ve mezralarda tek katlı evlerin tamamen karla kaplanması üzerine mahalle sakinleri çareyi "kar tünelleri" açmakta buldu. Dış dünya ile bağlantısı kesilen vatandaşlar; ahırlara ulaşmak, komşularına gitmek ve ana yollara erişmek için metrelerce uzunlukta tüneller oluşturdu. Görüntüleri kutupları andıran bu tüneller, sadece bir geçiş güzergâhı değil, aynı zamanda dondurucu soğuktan korunmak için de bir sığınak görevi görüyor.

 

Van'ın yüksek rakımlı ilçesi Bahçesaray'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgede vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar tünelleri açtı. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi sakinleri, sabahın erken saatlerinde küreklerle çalışarak evlerinin kapısına kadar dayanan karı temizliyor. Açılan dar tüneller sayesinde ahırlara ulaşan besiciler, hayvanlarının bakımını aksatmadan sürdürüyor. Kar tünelleriyle adeta beyaz bir labirenti andıran mahallelerde, hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor.

 

Bölgede cığ riski devam ediyor

Van-Bahçesaray kara yolunun çığ riski nedeniyle yaklaşık 3 aydır ulaşıma kapalı. İlçe sakinleri bu zaman zarfında Van'a ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Bölge halkı, yıllardır süregelen bu ulaşım sorununun kalıcı olarak çözülmesi için modern çığ tünellerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

