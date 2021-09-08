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Siyaset BM'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Siyaset

BM'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 08:54:00 -
BM'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapması öngörülen Grandi’yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacaktır” denildi.

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