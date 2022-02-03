  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den Türkiye ve arabuluculuk açıklaması
Dünya

BM'den Türkiye ve arabuluculuk açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:30:00 -
BM'den Türkiye ve arabuluculuk açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, BM'nin krizin çözümünde Rusya ve ABD dahil kilit aktörlerin diyaloğa devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay