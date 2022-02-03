BM'den Türkiye ve arabuluculuk açıklaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Haq, BM'nin krizin çözümünde Rusya ve ABD dahil kilit aktörlerin diyaloğa devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.