BM'den skandal Filistin kararı!

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gideceğini duyurdu.

BM Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yaptığı gıda yardımlarında bütçe sıkıntısı sebebiyle kesinti uygulayacağını duyurdu. Kararın bu iki bölgede yaşayan 190 bin Filistinli'yi etkilemesi bekleniyor.