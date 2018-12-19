BM'den skandal Filistin kararı!
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Filistin'e yapılan gıda yardımlarında kesintiye gidileceğini açıkladı.19 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gideceğini duyurdu.
BM Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria'ya yaptığı gıda yardımlarında bütçe sıkıntısı sebebiyle kesinti uygulayacağını duyurdu. Kararın bu iki bölgede yaşayan 190 bin Filistinli'yi etkilemesi bekleniyor.
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