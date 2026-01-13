  • İSTANBUL
SON DAKİKA
BM'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı

BM'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik enerji altyapısını hedef alan saldırılarının sivil yaşamı felç ettiği uyarısında bulundu. BM, kış şartlarında milyonlarca insanı susuz ve ısıtmasız bırakan bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek derhal durdurulmasını talep etti.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’daki barış ve güvenliğin korunması gündemiyle toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya’nın hava saldırılarının korkunç bir yıkıma yol açtığını vurgulayarak, "Bu saldırılar nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kabul edilemez, haklı gösterilemez ve derhal durdurulmalıdır" dedi.

OHCHR verilerine göre, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 15 bine yakın sivilin öldüğü, 40 binden fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

KIŞ ŞARTLARINDA İNSANLIK DRAMI

Toplantıda söz alan OCHA Direktörü Ramesh Rajasingham ise Ukrayna’daki insani durumun uçurumun eşiğinde olduğunu ifade etti.

Enerji sistemlerinin çökmesi nedeniyle halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Rajasingham, ailelerin yemek pişirmek ve temizlik yapmak için kar eritmek zorunda kaldığını söyledi.

10,8 milyon insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu Ukrayna için BM, 2,31 milyar dolarlık yeni bir insani müdahale planı başlatmaya hazırlanıyor.

