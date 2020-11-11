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Aktüel BM'den Mozambik'teki ölümlerle ilgili "soruşturma" çağrısı
Aktüel

BM'den Mozambik'teki ölümlerle ilgili "soruşturma" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Mozambik'te 50'den fazla sivilin boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturulma açılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:38:02 -
BM'den Mozambik'teki ölümlerle ilgili "soruşturma" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika ülkesi Mozambik'te 50'den fazla sivilin boğazları kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Guterres, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde 50'den fazla sivilin öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çocuk ve kadınların kaçırılması ve boğazlarının kesilmesinden dolayı ciddi endişe duyduklarını belirten Guterres, "Bu olaylarla ilgili soruşturma açılmalı ve sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM olarak Mozambik halkının ve devletinin yanında olduklarını aktararak, "Çatışmadaki tüm tarafları, uluslararası insan hakları ve insani yardım yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinde silahlı gruplar, köyleri basarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla insanı öldürmüştü.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Cabo Delgado'da, 3 yıl önce ortaya çıkan silahlı örgütlere karşı ordunun geniş çaplı operasyonları sürüyor.

Cabo Delgado'da düzenlenen terör saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişi evini terk etti, sadece geçen hafta teknelerle 10 bin kişi Pemba kentine kaçtı.

Halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen DEAŞ bağlantılı silahlı grup, "Ensar al-Sunna" veya "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.


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