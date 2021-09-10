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Dünya BM'den 'Lübnan' açıklaması
Dünya

BM'den 'Lübnan' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:40:00 -
BM'den 'Lübnan' açıklaması

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmiş, hükümeti kurma görevi 26 Temmuz’da eski Başbakan Necib Mikati’ye verilmişti. Bugün yapılan açıklamada hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Oun’un yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının krizden etkilenen ülke için çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye başarılar dileyen Guterres, yeni hükümetle ilgili olarak, "Elbette çözülmesi gereken daha birçok şey var ancak bu diğer her şeyin mümkün olabilmesi için temel koşuldu. Lübnan'ın şu anda karşı karşıya olduğu dramatik durumun üstesinden gelebilmesi için farklı Lübnan toplulukları ve siyasi güçlerinin bir araya gelmesini umuyorum" dedi.

Lübnan’da 13 ay sonra yeni hükümet

Lübnan’da 24 bakandan oluşan ve Necib Mikati’nin başbakanlık edeceği yeni hükümet kuruldu. Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury oldu.

Öte yandan Mikati, Lübnan’da 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini ifade etmişti.

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