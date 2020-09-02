  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM'den Libya'nın Sirte kentinde "askerden arındırılmış bölge" oluşturulması çağrısı
Aktüel

BM'den Libya'nın Sirte kentinde "askerden arındırılmış bölge" oluşturulması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:46:10 -
BM'den Libya'nın Sirte kentinde "askerden arındırılmış bölge" oluşturulması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, Sirte yakınlarındaki ''pervasız'' Grad füze saldırılarının, çatışmaları daha da körükleyeceği uyarsında bulunarak, taraflara Sirte'de askerden arındırılmış bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'ni, Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgilendiren Williams, konseyden, ''ülke daha fazla parçalanmadan ve kaosa sürüklenmeden'' harekete geçmesini istedi.

Sirte çevresindeki gerginliğin, 130 bin kişinin hayatını ve bölgedeki önemli petrol yataklarını tehdit ettiğini belirten Williams, Libya'ya silah ambargosunun ise ihlal edilmeye devam ettiğini söyledi.

Halife Hafter milislerinin Sirte yakınlarındaki ''pervasız'' Grad füze saldırılarının, çatışmaları daha da körükleyeceğini belirterek, taraflara Sirte'de ''askerden arındırılmış bölge'' oluşturulması çağrısında bulunan Williams, Hafter güçlerinin petrol sahalarına ablukasının ekonomiyi ve elektrik üretimini etkilediğini, Libyalıların 20 saate varan elektrik kesintileriyle karşılaştığını ve ablukanın tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti
Dünya

Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Özbekistan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin ülkede altın araması yapabilmesine yönelik kararnameyi kabul etti.

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı