BM'den 'Libya' hamlesi

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL ve BM'ye bağlı Özel Güvenlik Grubu arasında toplantı düzenlendi.

Açıklamada, "ateşkesin uygulanması sürecinin hızlandırılması, ülkenin sahil kesimindeki Sirte-Ebu Gureyn yolunun açılması ve acilen tüm yabancı ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi" çağrısında bulunuldu.

Ateşkesin sağlanması konusunda gözlemcilerin görevlendirileceği belirtilen açıklamada, gözlemcilerin 5+5 Ortak Askeri Komite'ye katılacağı bilgisine yer verildi.

Ortak Askeri Komite, BM nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, ülkenin doğusundaki gayrimeşru Halife Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.

Libya krizinin çözümü için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yürütülen diyalog görüşmeleri kapsamında tarafları temsilen 5+5 Ortak Askeri Komite kurulmuş ve 23 Ekim 2020'de Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşması, Libya'daki tüm yabancı paralı savaşçıların üç ay içinde ülkeden ayrılmasını, temas hatlarındaki mayınların temizlenmesini ve Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılmasını da içeriyor.