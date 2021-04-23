BM'den İsrail'e Filistin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland,, BM Güvenlik Konseyine brifingde, Filistin'de güvenilir seçimlerin ulusal birliğin sağlanması ve kurumların meşruiyetinin tesisi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Adayların kayıtlarının tamamlandığını ve seçmen listelerinin onaylandığını aktaran Wennesland, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önünde hiçbir engel kalmadığını ve seçimlere uluslararası destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Wennesland, Filistinli ve İsrailli yetkililere "seçim günü sindirme, tutuklama ve gözaltı gibi adımlarla seçmenlerin sandığa gitmesini engellememesi" çağrısı yaptı.

Gazze'de koronavirüs vakaları salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaştı

Tor Wennesland, Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının salgının başından beri en yüksek seviyelere ulaştığına ve Batı Şeria'da hastanelerin kapasitesini doldurduğuna dikkati çekerek, Filistin'in daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.