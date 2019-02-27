0553 313 94 23

BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan ve Pakistan'a Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:18
BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini söyledi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğünü ve her iki ülkeden yetkililerle çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Dujarric, "Taraflara tansiyonu düşürme ve bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için acil adım atmaları çağrısı yapıyoruz." dedi. 

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı. 

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:18
  1. Hindistan
  2. pakistan
  3. bm
  4. birleşmiş milletler
  5. keşmir
  6. DÜNYA Haberleri
  7. Antonio Guterres

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    1. Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    2. Motosiklet tutkunları Tosun’a tam..
    3. Trump’ın eski avukatı kongreye ifade..
    4. Elçibey’in damadı Semedbeyli, Hocalı..
    5. Husiler açıkladı: BAE engelledi
    6. Hindistan, Pakistan'ı İsrail..
    7. Cumhuriyet tarihinin en büyük..
    8. ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı..
    9. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    12. Galatasaray - Fenerbahçe maçının..
    13. Gölete uçan araçtan çıkarılan..
    14. Bolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4..
    15. Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 -..
    16. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final..
    17. Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan..
    18. Fethiye’de 20 bekçi göreve başladı
    19. AK Parti’den İskilip çıkarması
    20. İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı..
    21. Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
    22. Zeybekci’den yatırım vadisi ile uygun..
    23. Rusya ile İsrail arasındaki kriz..
    24. UNICEF'ten Bangladeş'teki Arakanlı..
    25. Diyarbakır’da hava destekli narkotik..
    26. İçişleri Bakanı Soylu, gençlerle..
    27. Erdoğan- Itno ortak basın toplantısı
    28. Avrupa Parlamentosu'nda İslamofobi..
    29. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    30. Arap ülkelerinden Mısır'a taziye..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor