Gündem Sağanak yağış sonrası fabrika tahliye edildi
Sağanak yağış sonrası fabrika tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası su basan tekstil fabrikası göle döndü.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sonrası bir tekstil fabrikasını su bastı.

Fabrikada bulunan işçiler, biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalışma yürüttü.

Su baskını nedeniyle işçilerin zor anlar yaşadığı fabrikada tahliye çalışmaları sürdürülürken, Birecik Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Gündem

Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Ekipler seferber olup kurtardı! Köprüden Yeşilırmak’a atladı
Ekipler seferber olup kurtardı! Köprüden Yeşilırmak’a atladı

Yaşam

Ekipler seferber olup kurtardı! Köprüden Yeşilırmak’a atladı

Zincirleme kaza sonrası yaralılar ekiplere zor anlar yaşattı
Zincirleme kaza sonrası yaralılar ekiplere zor anlar yaşattı

Yerel

Zincirleme kaza sonrası yaralılar ekiplere zor anlar yaşattı

