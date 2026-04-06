SON DAKİKA
Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

22 milletvekilini istifa ettirerek boşalacak toplam 30 milletvekilliği için Türkiye’ye ara seçime götürmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile yaptığı görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, 'ara seçim' yapılmasının bir Anayasal zorunluluk olduğunu söyledi. Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala cevap verdi. Ala, CHP’nin daha belediyeleri yönetemediğinin altını çizerek "Ara seçim yok, olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada bir süredir dile getirdiği ara seçim için çağrısında bulunmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, “8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse" ifadelerini kullanırken, Özel'in 'ara seçim' çağrısı için DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan "Eğer toplumun erken seçimle ilgili bir talebi olursa, biz bu mesajı dikkate alırız" yanıtı geldi. 

ÖZEL'E ALA CEVAP VERDİ

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel’in 'ara seçim' çağrılarına cevap verdi. Ala, "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" dedi. 

22 VEKİL İSTİFA EDECEK DEMEDİM

Daha önce 22 milletvekilini istifa ettirebileceklerini açıklayan Özel ise ara seçime gidilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi gerektiğine yönelik ifadelerin doğruyu yansıtmadığını, kendisinin bu konudaki sözlerinin yandaş medya tarafından çarpıldığını iddia etti.  Seçimlerin üzerinden 30 ay geçtiği için şu anda ara seçimlerin yapılmasının zaruriyet olduğunu belirten Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek "Sorumluluktan kaçamazsınız" dedi. 

Bak sen şu liyakatten bahseden CHP’ye! Marmaris Belediyesi’nde "Aile Boyu" Vurgun: Rüşvetin Altından Hülleli Atama Çıktı!
Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
CHP’li belediyelerde Metre(s) Metre(s) Talan: Halkın parası uçkura akıyor!
Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği
‘Önce memleket’ diyerek CHP’den istifa eden kadın kolları başkanı AK Parti'ye katıldı
AYM CHP’nin itirazını reddetti: Nüfusu 2 binden az belediyeler köye dönüşecek!
Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı
Orhan

Bir yasa çıksın. Istifa eden bir milletvekili birdaha vekil secilmesin. Ömür boyu. Bir partiden ihraç ettirilen vekil. Birdaha o partiden aday olmasin bu kadar basit. Selam
