Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada bir süredir dile getirdiği ara seçim için çağrısında bulunmuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, “8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse" ifadelerini kullanırken, Özel'in 'ara seçim' çağrısı için DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan "Eğer toplumun erken seçimle ilgili bir talebi olursa, biz bu mesajı dikkate alırız" yanıtı geldi.

ÖZEL'E ALA CEVAP VERDİ

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Özgür Özel’in 'ara seçim' çağrılarına cevap verdi. Ala, "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" dedi.

22 VEKİL İSTİFA EDECEK DEMEDİM

Daha önce 22 milletvekilini istifa ettirebileceklerini açıklayan Özel ise ara seçime gidilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi gerektiğine yönelik ifadelerin doğruyu yansıtmadığını, kendisinin bu konudaki sözlerinin yandaş medya tarafından çarpıldığını iddia etti. Seçimlerin üzerinden 30 ay geçtiği için şu anda ara seçimlerin yapılmasının zaruriyet olduğunu belirten Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek "Sorumluluktan kaçamazsınız" dedi.