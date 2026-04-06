AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ala, parti devleti eleştirilerine yönelik soru üzerine, Türkiye'nin geçmişte parti devleti dönemini yaşadığını söyledi. Ala, "Bugün halktan başka hiç kimsenin güçlü bir biçimde bir şeye engel olmak veya kabul ettirme imkanı yok. Biz ideal olanla kıyaslıyoruz kendimizi. İdeal olanla kıyasladığımızda yapacak çok işimiz var. Ama eskiye oranla kıyasladığımızda da çok mesafe aldık. Bugün CHP'nin ya da partilerin Meclis'te konuştuklarına bakın. Meclis işliyor, kurumlar işliyor, kurallar işliyor. Eksik gediği de biz söylüyoruz. Biz önce altyapıyı, fiziki altyapıyı yaptık, otobanları yaptık, bölünmüş yolları yaptık, Marmaray'ı, Avrasya'yı, 3'üncü köprüyü, havaalanlarını, üniversiteleri yaptık, ekonomiyi 3 bin 500 dolarlardan 18 bin dolarlara kişi başına çıkardık. Daha da yapılacak çok iş var. Şimdi de 'siyasi otobanlar yapalım' diyoruz. Siyasi otobanı da muhalefetle yapalım istiyoruz" dedi.

SİYASETE MÜDAHALE İMKANLARI KALDIRILMALI

Ala, yeni anayasa için başlattıkları çalışmanın ilk bölümünü tamamladıklarını söyleyerek, "Siyasetçi tahminle talebi bir arada söyler. Politikaları ortaya koyarsanız, gerçekleştirmek için çaba sarf edersiniz. Biz partileri katkı sunmaya davet ediyoruz. 'Gelin bir masa etrafında buluşalım, ülkenin temel sorunlarını konuşalım' diyoruz. Bizim olmazsa olmazımız bu ülkeyi siyasetin yönetmesidir. Artık daha önce Türkiye'de yaşanmışlıkların meselasının bile konuşulmamasıdır. Artık bu ülkede siyasete müdahalenin ihtimalinin bile konuşulmamasıdır. Bu anayasada da siyasete müdahale imkanlarının tamamının ortadan kaldırılması lazım. Siyaset kurumsallaşsın, partiler bir araya gelsin, neye itiraz ediyorlarsa etsinler, masada neye tamam diyorlarsa desinler. Önce yöntemde anlaşmalıyız, içeriği konuşmadan önce" diye konuştu.

CUMHURBAŞKINININ YENİDEN ADAYLIĞI

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin soru üzerine, "Cumhurbaşkanımız mevcut durumda Meclis karar aldığında tekrar aday olabiliyor. Bu mevcut anayasada var. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihtiyacımız yok. Biz de Cumhur İttifakımız da Sayın Bahçeli de milletimiz de böyle bir konjonktürde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha Türkiye'nin liderliğini üstlenmesinin sadece bizim değil bölgenin de lehine sonuç üreteceği konusunda hemfikir. Meclisimizin prosedürü belli, milletimizin desteği belli, içinde bulunduğumuz şartların da ortaya koyduğu ihtiyaç ortada. Cumhurbaşkanımız da ülkenin ihtiyaç duyduğu bir hizmette geri kalmaz, geri durmaz. Etrafımız yangın çemberi. Ve ülkemiz bir istikrar adası olarak devam ediyor yoluna. Ve burada da liderler diplomasisi uluslararası kurumların bu kadar zayıf olduğu ortamda çok ön plana çıktı. Liderler diplomasisinin çok ön plana çıktığı bir konjonktürde de Cumhurbaşkanımızın iş tutuş tarzı, diplomatik politikaları çok öne çıktı" dedi.

AK PARTİ YİNE BİRİNCİ PARTİ

Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına ilişkin, "Şu ada bizim gündemimizde bir seçim yok. Normal aldığı seçimi ne yapmış ki seçimde ne yapacak. Türkiye'nin 'işte budur' dediği bir projeleri, fikirleri var mı? Bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete gitmenin anlamı yok. Süresi geldiğinde gidilecek zaten. AK Parti yine birinci parti olarak yoluna devam ediyor, CHP de eski haline döndü. Bundan önce İSKİ skandalı vardı, şimdi Ekosistem skandalı ortaya çıktı. Sadece skandal üretiyor yerel iktidarda CHP" diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

Sadece CHP'li belediyelerin üzerine gidildiği iddialarına ilişkin de Ala, Aydın ve Adapazarı örneklerini vererek, "Bizimle ilgili bir haber çıktığında 24 saat geçtiğinde disipline sevk ediliyor, soruşturma açılıyor. Ama bunlar önce sahipleniyorlar. Hangi parti kendisine mensup insanların suç işlemeyeceğini garanti edebilir. Ama soruşturma, inceleme yapacağını, hesap soracağını garanti edebilir. AK Parti bunu yapıyor. Bizim insanlarımız da suç işleyebilir. İşleyene hemen soruşturma açıyoruz, inceleme başlatıyoruz, disipline sevk ediyoruz. Ama onlar hemen sahipleniyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar; çünkü iç içe geçmişlik var. Bir kısım yerlerde sistematik yolsuzluk düzeni kurulmuş" değerlendirmesinde bulundu.

BU İŞ BİTECEK

Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinin de öngördükleri şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu konuda aksama olmaksızın sürecin devam ettiğini söyleyebilirim. Geldiğimiz noktada güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, görüşmelerini yapıyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak mevzuat ihtiyacını getirecek Meclisimze, ilgili mekanizmalara, idaremize orada değerlendirilecek. Orada da irade kararlılığı var, yapılacak. Sonuçta bu iş bitecek" diye konuştu.