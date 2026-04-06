"Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor!

Asrın felaketinde ağır yara alan şehirlerden biri olan Malatya'da, yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akit TV'de televizyon programında şehrin son durumuna ve yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinin Malatya üzerindeki etkisinin başlangıçta tam anlaşılamadığını belirten Er, can kaybının diğer illere göre az olmasının yanıltıcı bir imaj oluşturduğunu ifade etti. Ancak Hatay'dan sonra en büyük fiziksel yıkımın 130 bin bağımsız bölümün hasar görmesiyle Malatya'da yaşandığını vurguladı.

Şehrin küllerinden doğması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Başkan Er, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ve bölgeye olan hassasiyetinin altını çizdi. Ekonomik zorluklara rağmen deprem bölgesine yönelik kısıtlama yapılmadığını belirten Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Malatya Valisi ile eşgüdüm içerisinde, yerel yönetim tecrübelerini de kullanarak Malatya'yı çok daha hızlı bir şekilde ayağa kaldıracaklarını müjdeledi.

