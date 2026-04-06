Kışkırtma ve ilkesizlik ne arasan var! Bir yanda PKK kurşun atarken Sözcü, bir yanda PKK kurşun atmazken Sözcü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Ali Karahasanoğlu, 2024 mahalli seçimleri öncesinde yaşanan kirli iş birliğini ve Sözcü gazetesinin sergilediği ibretlik tutarsızlığı tek tek belgeleriyle ortaya koydu. Şehitlerimizin kanı kurumadan terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum günü pastasını kesenlerin CHP listelerinden nasıl meclis üyesi yapıldığını anlatan Karahasanoğlu, bugün "vatanseverlik" maskesi takanların maskesini düşürdü.

Seçim sürecinde CHP'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyeliği listesinde birinci sıradan aday gösterilen Elif Gül'ün gerçek yüzü, gazeteci Kenan Kıran'ın paylaşımlarıyla gün yüzüne çıkmıştı. PKK'nın Türk askerine ve polisine kurşun sıktığı, şehirlerde bombalar patlattığı tarihlerde, terörist başı Öcalan için doğum günü pastası kesen bu ismin, CHP tarafından ödüllendirildiğini söyleyen Karahasanoğlu, "Bu kadını sırf bu özelliği sebebiyle 'kent uzlaşısı' çerçevesinde seçtirdiler" dedi.

 

Şehit haberleri gelirken "Kent Uzlaşısı" yapıyorlardı

 

Karahasanoğlu, hafızaları tazeleyerek 2024 Şubat ve Mart aylarındaki acı tabloyu hatırlattı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay gibi kahramanlarımızın şehadet haberleri peş peşe gelirken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'ye kaybettirmek için terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı. O günlerde "Yaşasın CHP" naraları atan Sözcü gazetesinin, bugün sergilediği tavrın tam bir "ilkesizlik" olduğunu ifade etti.

 

Sözcü'nün "Çark" siyaseti: Dün alkış bugün kışkırtma!

Bugün gelinen noktada silahların sustuğu ve şehit haberlerinin gelmediği bir iklimde Sözcü gazetesinin "Doğum günü kutladılar" diyerek kışkırtma yapmasını eleştiren Karahasanoğlu, şu can alıcı soruyu sordu: "Dün doğum günü pastası kesen aday gösterildiğinde 'Alkışlar CHP'ye' diyenler, bugün ne oldu da terör hassasiyeti taslıyorlar?" Bu durumun halkın duygularını istismar etmekten başka bir şey olmadığını belirten Karahasanoğlu, Sözcü'nün vatan sevgisinin değil, sadece siyasi çıkar ve "Erdoğan düşmanlığı" üzerine kurulu bir strateji izlediğini kaydetti.

 

İYİ Parti de bu vebale ortak oldu!

Sadece CHP ve HDP (DEM) değil, o dönemde İYİ Parti'nin de "Tek hedef Erdoğan'a kaybettirmek" diyerek bu karanlık tabloya destek verdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, milli güvenlik söz konusu olduğunda takınılan bu tavrın tarihe bir kara leke olarak geçtiğini söyledi. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu ittifakların, bugün farklı kılıflarla halkın karşısına çıkarılmaya çalışılmasının samimiyetten uzak olduğu vurgulandı.

"Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu'ndan tokat gibi cevap!

Şuayip

Basını görevi vatanın menfaatı olan icraatları desteklemektir
