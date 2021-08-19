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Dünya BM'den flaş açıklama: Taliban ile görüşebiliriz!
Dünya

BM'den flaş açıklama: Taliban ile görüşebiliriz!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 22:24:00 -
BM'den flaş açıklama: Taliban ile görüşebiliriz!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım." dedi.

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil." yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

 

 

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