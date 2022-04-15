  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den Etiyopya'nın Tigray eyaletine 50 tırlık yardım
Dünya

BM'den Etiyopya'nın Tigray eyaletine 50 tırlık yardım

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen Tigray eyaletine 50 tırlık yeni yardım konvoyunun gönderildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 01:13:00 -
BM'den Etiyopya'nın Tigray eyaletine 50 tırlık yardım

WFP'den yapılan açıklamada, 50 tırlık gıda ve yakıt konvoyunun aylardır insani yardım bekleyen bölgeye ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, 47 tır gıda ve 3 tır yakıtın bulunduğu konvoyun eyaletin başkenti Mekelle'ye varacağı ifade edildi.

Hükümet ve eyaletteki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

WFP, Aralık 2021'den bu yana ilk kez bölgeye kara yoluyla yardımı bu ay başında ulaştırabilmişti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Addis Ababa hükümeti ve TPLF birbirini yardımları engellemekle suçluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay