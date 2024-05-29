  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BM'den endişelendiren Gazze açıklaması: Yüzde 67 azaldı!
Gündem

BM'den endişelendiren Gazze açıklaması: Yüzde 67 azaldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:09:00 - 2024-05-29 21:10:51
BM'den endişelendiren Gazze açıklaması: Yüzde 67 azaldı!

İsrail'in Gazze'de katliamı devam ederken Birleşmiş Milletler'den endişelendiren bir açıklama geldi. BM, Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını kaydeden Dujarric, bunun temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi.

Refah'ta hastane sıkıntısı

Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Uğurlu’dan Gazze için anlamlı şiir ‘DUA’
Fatih Uğurlu’dan Gazze için anlamlı şiir ‘DUA’

Gündem

Fatih Uğurlu’dan Gazze için anlamlı şiir ‘DUA’

Türk Milleti’nin sabrı taştı… Mehmetçik Gazze’ye! İsrail, konsolosluğun önünde böyle protesto edildi
Türk Milleti’nin sabrı taştı… Mehmetçik Gazze’ye! İsrail, konsolosluğun önünde böyle protesto edildi

Gündem

Türk Milleti’nin sabrı taştı… Mehmetçik Gazze’ye! İsrail, konsolosluğun önünde böyle protesto edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı
Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı

Dünya

Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı

Bakan Koca Cenevre'den seslendi! "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır"
Bakan Koca Cenevre'den seslendi! "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır"

Gündem

Bakan Koca Cenevre'den seslendi! "İnsanlık onurumuz, Gazze'deki trajedinin son bulmasına bağlıdır"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23