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Dünya BM'den dikkat çeken Yemen raporu
Dünya

BM'den dikkat çeken Yemen raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşın yedinci yılına girdiği Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:55:00 -
BM'den dikkat çeken Yemen raporu

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifinginde, sadece bu yıl Hudeyde ve Marib çevresinde devam eden çatışmalarda bir milyon 600 bin çocuğun yerinden edildiğini söyledi.

Yemen'de 11,3 milyonu çocuk, yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Fore, "2,3 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor ve yaklaşık 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden ölüyor." dedi.

BM Yemen Özel Temsilciliği görevini İsveçli diplomat Hans Grundberg'e devredecek olan Martin Griffiths de Yemen'deki kıtlık riskine dikkati çekerek yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. 



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