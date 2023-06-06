BM çok ama çok sert sözlerle açıkladı! Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki! Sorumlu tutulacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, 'Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık.' dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Bölgeden gelen görüntülerin korkunç olduğuna dikkati çeken Guterres, BM'nin Kahovka Barajı'nın yıkılmasına yol açan duruma ilişkin bağımsız bilgiye erişimi olmadığına işaret etti.

Guterres, saldırılar sonucunda sel, toplu tahliyeler, çevre yıkımı ve yeni ekilmiş ekinlerin yok edildiğinin görüldüğünü belirterek, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik tehdidin de arttığını dile getirdi.

En az 16 bin kişinin evini kaybettiğini ve binlerce kişinin temiz su ulaşımının tehlikeye atıldığını aktaran Guterres, BM ile insani yardım ortaklarının destek vermeye çalıştığını ifade etti.

Guterres, "Bugün meydana gelen trajedi, savaşın insanlar üzerindeki korkunç etkisinin bir diğer örneğini teşkil ediyor." diye konuştu.

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Sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların son bulması gerektiğini vurgulayan Guterres, hesap verilebilirlik ve uluslararası insancıl hukuka saygının sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, "Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık." ifadesini kullandı.

- Kahovka Barajı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı almıştı.