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Dünya BM’den Çin’e "katledilecek Uygurlar" listesi
Dünya

BM’den Çin’e "katledilecek Uygurlar" listesi

Uluslararası sorunlara çözüm bulmak bir yana, söz konusu sorunları daha da kangren haline getiren BM’nin, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne itiraz eden Uygur muhaliflerin isimlerini Çin yönetimine verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:15:00 -
BM’den Çin’e "katledilecek Uygurlar" listesi

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylediği Birleşmiş Milletler (BM), büyük bir skandala imza attı. Uluslararası sorunlara çözüm bulmak bir yana, söz konusu sorunları daha da kangren haline getiren BM’nin, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne itiraz eden Uygur muhaliflerin isimlerini Çin yönetimine verdiği belirtildi. Söz konusu iddiayı ünlü Fransız gazetesi Le Monde'dan Emma Reilly ortaya attı. Son yıllardaki her BM İnsan Hakları Konseyi toplantısının öncesinde Çin'in, konuşması planlanan Uygur ve diğer Çinli muhaliflerin isimlerini istediğini, BM’nin de bu isimleri verdiğini ifade eden Reilly, bu alçaklığın 2013 yılından bu yana sürdüğünü kaydetti. Reilly, Pekin yönetiminin, BM’den elde ettiği istihbaratla, hükümet karşıtı Çinlilerin Çin’de ikamet eden yakınlarına işkence tehditlerinde bulunduğunu da söyledi.

 

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