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Dünya BM'den çağrı: Derhal bırakın
Dünya

BM'den çağrı: Derhal bırakın

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:32:00 -
BM'den çağrı: Derhal bırakın

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesindeki erkek yatılı okulundan öğrencilerin silahlı gruplarca kaçırılmasını kınadı. Okullara ve diğer eğitim merkezlerine yönelik saldırıların ciddi insan hakkı ihlali olduğunu belirten Dujarric, kaçırılan öğrencilerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık gecesi Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırarak 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı. Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, olay bölgesini ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağına dair söz vermişti.

Diğer yandan bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini belirtmişti.

Katsina Valisi Aminu Masari de saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.

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