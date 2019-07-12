0553 313 94 23

BM'den Basra Körfezi uyarısı: Felaketle sonuçlanır

Birleşmiş Milletler (BM), İran'a ait gemilerin, Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarının ardından bölgede olası bir krizin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 06:11
BM'den Basra Körfezi uyarısı: Felaketle sonuçlanır

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki tüm taraflara defalarca gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Haq, “Bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır, umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar.” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose'un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti.
İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 05:19
  1. Ordu
  2. iran
  3. bm
  4. savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'den mobil uygulama
    1. Resmi Gazete'den mobil uygulama
    2. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    3. Kuşadası Belediyesi “Altın Güvercin..
    4. AYESOB’dan Başkan Erden’e tebrik..
    5. Başkan İnal tütün üreticisini ziyaret..
    6. Hastanede firar etti, otogarda..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    8. Savunma sanayisinde yerli üretim yüzde..
    9. 4 şehri bir birine bağlayacak.....
    10. İstanbul'un göbeğinde böyle..
    11. Balıkesir'de feci olay... Kamyondan..
    12. Kritik kanun kabul edildi!
    13. BM'den Basra Körfezi uyarısı:..
    14. Çin’de 1200 yıllık taş tablet bulundu
    15. Tam da o an... Bir evin çatısına..
    16. New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü..
    17. 12.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Ardahan'da bazı alanlar "kesin..
    19. Türk ihracatçılardan Çin'e ziyaret
    20. Togo hükümetinden halka "rüşvete karşı..
    21. 15 Temmuz'da toplu taşıma ile..
    22. Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin..
    23. RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar..
    24. Türbülansa giren uçakta 37 kişi..
    25. BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib..
    26. Beş katlı binanın bodrum katında çıkan..
    27. Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post..
    28. Trump, nüfus sayımında vatandaşlık..
    29. FETÖ'nün gerçek yüzü Paris'te anlatıldı
    30. Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de..
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Tusk'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Buna cevap veririz!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı