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Dünya BM'den barış gücü askerine saldıranlara gözaltı çağrısı
Dünya

BM'den barış gücü askerine saldıranlara gözaltı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti’nde dün silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine ateş açan cumhurbaşkanı muhafızlarının derhal gözaltına alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:05:00 -
BM'den barış gücü askerine saldıranlara gözaltı çağrısı

BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) Başkanı Mankeur Ndiaye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OAC’de barış gücü askerlerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahsız 10 barış gücü askerinin OAC Cumhuriyet Muhafızlarının açtığı ateşle yaralandığını hatırlatan Ndiaye, “Barış gücü askerlerine yapılan bu canice saldırının failleri derhal gözaltına alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

M'Poko Uluslararası Havalimanı'ndan dün üstlerine dönen silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından açılan ateş sonucu 2’si ağır 10 asker yaralanmıştı.

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