BM'den Akdeniz'de ticari yük gemisinde bekleyen göçmenler için bölge devletlerine çağrı

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, Akdeniz'de ticari yük gemisi tarafından kurtarılan 27 göçmenin acilen karaya çıkartılması için bölge devletlerine çağrıda bulundu.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), ortak açıklama ile Akdeniz’de ticari yük gemisi Maersk Etienne tarafından kurtarılan 27 göçmenin acilen karaya çıkartılması için çağrı yaptı.

Hükümetlerin, gemi kaptanının Libya'dan kaçan göçmen ve mültecileri tahliye etmesini uluslararası hukuka aykırı biçimde reddettiği belirtilen açıklamada, gemi mürettebatının yiyecek ve içeceklerini göçmenlerle paylaştığı ancak göçmenlere tıbbi yardım sunabilecek durumda olmadığı ifade edildi.

Düzensiz göçmenlerin derhal bir limana tahliye edilmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Akdeniz'de kurtarılan insanlar için açık, güvenli ve öngörülebilir bir karaya çıkarma mekanizmasının olmaması, onların yaşamları için risk teşkil etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.



Denizde insan kurtarmanın temel bir yükümlülük olduğunu belirten BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de "Maersk Etienne, denizcilik yükümlülüklerini yerine getirdi ve Akdeniz'de daha fazla ölümü engelledi. AB ve üye devletler, kurtarılanların karaya çıkarılmasını sağlayarak bu kurtarma operasyonunu tamamlamalılar ve ayrıca etkili ve öngörülebilir yeniden dağıtım mekanizmasıyla devletler arasında dayanışmayı göstermeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Maersk Etienne mürettebatı daha önce yaptığı açıklamada, gemide göçmenlerle paylaştıkları gıdalarının bitmek üzere olduğu uyarısında bulunmuştu.



Bu arada, gemideki bekleyişleri 1 ayı geçen göçmenlerden 3’ü dün sabah güverteden denize atlamış ardından gemi mürettebatınca kurtarılmışlardı.

Malta Başbakanı Robert Abela dün yaptığı açıklamada, söz konusu gemideki göçmenlerin Malta’nın sorumluluğunda olmadığını, gemi Danimarka bayraklı olduğu için sorumluluğun Danimarka hükümeti tarafından üstlenmesi gerektiğini söylemişti.



Ticari yük gemisi Maersk Etienne, 5 Ağustos’ta Akdeniz’in orta kesiminde içinde biri hamile 27 kişi bulunan göçmen botuna yardım etmişti. Göçmenleri kurtaran Danimarka bayraklı gemi, bölgeye en yakın ülke olan Malta’ya göçmenleri bırakmak için izin istemiş ancak Malta makamları buna izin vermemişti.







